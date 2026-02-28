الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يُعلن بدء عملية عسكرية أميركية في إيران

ترامب يُعلن بدء عملية عسكرية أميركية في إيران
28 فبراير 2026 12:12

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الجيش الأميركي بدأ «عملية قتالية كبيرة» داخل إيران، مشيراً إلى أنها «ضخمة ومستمرة».

وأوضح ترامب أن العملية تهدف، بحسب تصريحاته، إلى مواجهة ما وصفه بـ«التهديدات الوشيكة»، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيراً إلى مخاوف تتعلق ببرنامجها الصاروخي وتطوير صواريخ بعيدة المدى.

أخبار ذات صلة
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن تتصدى لهجوم إيراني

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه الرئيس الأميركي.

المصدر: وكالات
ترامب
أميركا
إيران
إسرائيل
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
