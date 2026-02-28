ترامب يُعلن بدء عملية عسكرية أميركية في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الجيش الأميركي بدأ «عملية قتالية كبيرة» داخل إيران، مشيراً إلى أنها «ضخمة ومستمرة».

وأوضح ترامب أن العملية تهدف، بحسب تصريحاته، إلى مواجهة ما وصفه بـ«التهديدات الوشيكة»، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومشيراً إلى مخاوف تتعلق ببرنامجها الصاروخي وتطوير صواريخ بعيدة المدى.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه الرئيس الأميركي.