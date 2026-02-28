الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مركز الاتصال الوطني البحريني يؤكد وقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة

مركز الاتصال الوطني البحريني يؤكد وقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة
28 فبراير 2026 13:55

أكد مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين، أنه قد وقعت اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، في انتهاكٍ سافر لسيادة المملكة وأمنها.

وقال إن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فوراً تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة.

وأعرب المركز عن إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة التي تمثِّل تهديداً مباشراً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.

كما أكد مركز الاتصال أن التفاصيل ذات الصلة بالشأن العسكري سيتم الإعلان عنها لاحقاً عبر الجهات المختصة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن. وأهاب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة، بما يعزّز الأمن المجتمعي ويحفظ الاستقرار الوطني.

المصدر: وام
البحرين
اعتداءات
استهداف
