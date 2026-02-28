الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن يعلن اعتراض 13 صاروخا بالستيا بنجاح

شعار القوات المسلحة الأردنية
28 فبراير 2026 21:05

قال الجيش الأردني، في بيان اليوم السبت، إن دفاعاته الجوية تصدت لـ13 صاروخا بالستيا بنجاح منذ بدء  التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي استهدفت الأراضي الأردنية".
وأوضح المصدر العسكري أنه "جرى التصدي ل 13 صاروخا بالستياً بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها".
وأوضح المصدر أن "عملية التصدي أسفرت عن أضرار مادية بدون تسجيل أي إصابات بشرية".
من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام، في بيان، أن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت، منذ صباح اليوم ولغاية الساعة السابعة مساءً، مع 54 بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات العاصمة عمان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون أن ينتج عنها أي إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط".
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية سيادتها وذلك بعد سقوط صاروخين بالستيين في أراضي المملكة.

أخبار ذات صلة
إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها
المصدر: وكالات
الأردن
صواريخ باليستية
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©