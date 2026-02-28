الأردن يعلن اعتراض 13 صاروخا بالستيا بنجاح

قال الجيش الأردني، في بيان اليوم السبت، إن دفاعاته الجوية تصدت لـ13 صاروخا بالستيا بنجاح منذ بدء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي استهدفت الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر العسكري أنه "جرى التصدي ل 13 صاروخا بالستياً بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها".

وأوضح المصدر أن "عملية التصدي أسفرت عن أضرار مادية بدون تسجيل أي إصابات بشرية".

من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام، في بيان، أن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت، منذ صباح اليوم ولغاية الساعة السابعة مساءً، مع 54 بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات العاصمة عمان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون أن ينتج عنها أي إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط".

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية سيادتها وذلك بعد سقوط صاروخين بالستيين في أراضي المملكة.