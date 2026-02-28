الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
28 فبراير 2026 22:10

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول العربية التي شملتها هذه الاعتداءات السافرة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها
خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. الرئيس الصربي يؤكد تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معربًا عن تضامن البرلمان العربي ووقوفه إلى جانب الدول العربية، ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وشعوبها.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
إدانة
اعتداءات
دول عربية
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©