الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات ودول عربية

شعار جامعة الدول العربية
28 فبراير 2026 22:17

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، واعتبرت أن الاعتداءت بالصواريخ تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الاستقرار ولم تشارك في الحرب.

وأعربت الأمانة العامة، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الاعتداءات، وتأييدها لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت دول عربية جهودا هائلة من أجل الوساطة تجنبا للتصعيد الذي نشهده اليوم.

وحذرت الأمانة العامة من الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، وناشدت الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد في أسرع وقت، وتجنيب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة الي الحوار.

