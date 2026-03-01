«الأغذية العالمي» لـ «الاتحاد»: مستويات حادة من الجوع والمـرض تواجـــه ملايين السودانيين

أحمد مراد (الخرطوم، أبوظبي)



حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ليني كينزلي، من خطورة تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بصورة غير مسبوقة في السودان، جراء استمرار النزاع المسلح لنحو 3 أعوام متواصلة، مما جعل ملايين المدنيين يعانون مستويات حادة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر والمرض.

وأكدت كينزلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ملايين السودانيين لا يزالون عرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة، في ظل تصاعد أعمال العنف، إذ يؤدي استمرار القتال إلى تعقيد الوضع الإنساني في العديد من الولايات والمناطق السودانية، موضحة أن تقلص فرص وصول المساعدات يُضاعف معاناة المدنيين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين النزوح والجوع، وانعدام الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن العمليات الإنسانية التي تنفذها منظمات الإغاثة تواجه تحديات كبيرة ومعقدة، تتمثل في القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، وانعدام الأمن، إضافة إلى تعرض قوافل المساعدات وفرق الإغاثة للهجمات.

وقالت المتحدثة باسم «الأغذية العالمي»: «إن الوصول الإنساني في المناطق التي تشهد اشتباكات لا يزال محدوداً للغاية، مما يؤدي إلى عزل بعض المجتمعات عن الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية»، لافتة إلى أن إغلاق طرق التجارة وتعطل سلاسل الإمداد أديا إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وهو ما جعل آلاف الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الضرورية.

وأفادت بأن هذه الصعوبات تتفاقم بشكل خطير مع النقص الحاد في التمويل، محذرة من احتمال حدوث انقطاع وشيك في تدفق الإمدادات الغذائية، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الجهود الإنسانية والحاجة الملحة إلى استجابة دولية عاجلة.

وشددت كينزلي على أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتطلب تدفقاً منتظماً ومستداماً للمساعدات حتى يمكن الحد من المجاعة وإنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الإنساني المستمر يمثل الفارق الحقيقي بين استمرار المجاعة وبين بدء التعافي التدريجي.