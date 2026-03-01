الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعو باكستان وأفغانستان لتغليب «صوت العقل»

جنود باكستانيون يصلون إلى منطقة تورخم الحدودية بين باكستان وأفغانستان (أ ف ب)
1 مارس 2026 04:48

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء تجدد الاشتباكات العسكرية بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، داعية إلى تهدئة التوترات، وتجنب أي تصعيد من شأنه تفاقم الأوضاع في المنطقة.

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يعزز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا. 
وجددت دولة الإمارات دعمها للمساعي الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة بين الجانبين، تحقيقاً لتطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية.
ودخلت الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان، أمس، يومها الثالث، وسط تزايد قلق المجتمع الدولي بشأن الصراع، ودعوته إلى إجراء محادثات عاجلة.
وقال مسؤولون، إن الضربات الباكستانية أمس الأول استهدفت منشآت ومواقع عسكرية تابعة لحركة ​طالبان الأفغانية في مدن منها كابول وقندهار، في واحدة من أكثر الضربات الباكستانية عمقاً في جارتها الغربية منذ سنوات.
ووصفت باكستان أفعالها ⁠بأنها رد على الهجمات عبر الحدود، بينما نددت بها كابول واصفة إياها بأنها انتهاك لسيادتها، وقالت ​إنها لا تزال منفتحة على الحوار، لكنها حذرت من عواقب وخيمة في حال اندلاع أي صراع ​أوسع نطاقاً.
ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الجانبين إلى التهدئة ‌والدخول في حوار، بينما حثت الأمم المتحدة على الوقف الفوري للأعمال القتالية.
وحثت روسيا كلا ‌الجانبين على وقف الاشتباكات والعودة إلى المحادثات، بينما عبرت الصين عن قلقها العميق واستعدادها للمساعدة في تخفيف التوتر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد ​هجمات «طالبان».

اشتباكات حدودية
أفغانستان
وزارة الخارجية
الإمارات
باكستان
آخر الأخبار
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
الرياضة
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
اليوم 20:00
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©