الإمارات تدعو باكستان وأفغانستان لتغليب «صوت العقل»

أبوظبي (وام)



أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء تجدد الاشتباكات العسكرية بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، داعية إلى تهدئة التوترات، وتجنب أي تصعيد من شأنه تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يعزز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا.

وجددت دولة الإمارات دعمها للمساعي الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة بين الجانبين، تحقيقاً لتطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية.

ودخلت الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان، أمس، يومها الثالث، وسط تزايد قلق المجتمع الدولي بشأن الصراع، ودعوته إلى إجراء محادثات عاجلة.

وقال مسؤولون، إن الضربات الباكستانية أمس الأول استهدفت منشآت ومواقع عسكرية تابعة لحركة ​طالبان الأفغانية في مدن منها كابول وقندهار، في واحدة من أكثر الضربات الباكستانية عمقاً في جارتها الغربية منذ سنوات.

ووصفت باكستان أفعالها ⁠بأنها رد على الهجمات عبر الحدود، بينما نددت بها كابول واصفة إياها بأنها انتهاك لسيادتها، وقالت ​إنها لا تزال منفتحة على الحوار، لكنها حذرت من عواقب وخيمة في حال اندلاع أي صراع ​أوسع نطاقاً.

ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الجانبين إلى التهدئة ‌والدخول في حوار، بينما حثت الأمم المتحدة على الوقف الفوري للأعمال القتالية.

وحثت روسيا كلا ‌الجانبين على وقف الاشتباكات والعودة إلى المحادثات، بينما عبرت الصين عن قلقها العميق واستعدادها للمساعدة في تخفيف التوتر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد ​هجمات «طالبان».