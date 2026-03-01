إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)



أعربت دول عربية وأوروبية عدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير في المنطقة، مستنكرة بشدة استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها.

وشهدت 6 دول عربية هي: الإمارات والسعودية وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن هجمات بصواريخ إيرانية جرى اعتراضها وإسقاطها منذ صباح أمس. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا التصعيد يؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها من دون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وأدانت مصر استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

ودعت إلى ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية، معربة عن تضامنها الكامل مع هذه الدول، كما أكدت رفضها وشجبها لأي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها وزعزعة استقرارها.

بدورها، دعت سلطنة عُمان جميع الأطراف إلى تعليق الأعمال العسكرية فوراً، محذرة من خطر توسع الصراع في المنطقة.

ودعت تركيا، أمس، كل الأطراف المعنية لوضع حد لدوامة العنف بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، فيما بحث وزير خارجيتها مع نظيره الإيراني سبل وقف الهجمات.

وأوردت وزارة الخارجية التركية في بيان أن طبيعة الأحداث تهدد مستقبل منطقتنا والاستقرار الدولي، داعية كل الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً.

ونددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، بالضربات الصاروخية الإيرانية نحو دول في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء الألماني فريدريش ميرتس والبريطاني كير ستارمر: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول المنطقة»، وذلك في البيان الصادر بعد مشاورات بين المسؤولين الثلاثة.

وشدد البيان على أن هذه الدول الأوروبية لم تشارك في هذه الضربات.

وذكّر المسؤولون بأنهم لطالما دعوا النظام الإيراني إلى وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، وتقييد برنامجه للصواريخ البالستية، والتخلي عن النشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعلى أراضينا، ووقف القمع والعنف غير المقبولين بحق شعبه.

كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً مرفوضاً على سيادة الدول العربية التي شملتها هذه الاعتداءات السافرة.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، إن التطورات مثيرة للقلق، وأن التكتل سيعمل على سحب طواقمه الدبلوماسية غير الأساسية من المنطقة.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، في بيان، كل الأطراف للممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي.



عواقب وخيمة

أعلن مجلس التعاون الخليجي ودول خليجية إدانتها للاستهدافات الصاروخية الإيرانية التي طالت أراضيها، في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وسط تحذيرات من عواقب وخيمة على أمن المنطقة.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي تضامن دول المجلس كافة ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الهجمات، ووضع إمكاناتها كافة لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مع احتفاظها بحقها في الرد والدفاع عن نفسها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان أصدرته أمس - عن التضامن الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الاعتداءات، وتأييدها لأي إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها.