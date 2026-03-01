الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غارات جديدة على قاعدة في العراق

غارات جديدة على قاعدة في العراق
1 مارس 2026 04:47

بغداد (الاتحاد) 

استُهدفت قاعدة جرف النصر العسكرية العراقية التي تتمركز فيها كتائب «حزب الله» الموالية لإيران بضربات جديدة بعد ساعات قليلة على هجوم نُسب إلى الولايات المتحدة، وأسفر عن مقتل مقاتلَين، حسبما أفادت مصادر عدة.
وأفاد مصدر في الحشد الشعبي بـ «تجدد الغارات على قاعدة جرف النصر».
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة في العراق: «تعرّضت منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل لضربتين جويتين».
وقُتل شخصان في غارات استهدفت صباح أمس في قاعدة جرف النصر التابعة للحشد الشعبي، والتي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب حزب الله.
وأسقطت قوات التحالف الدولي عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في سماء أربيل، من دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، حسبما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.
وسُمع مجدداً دوي انفجارات في أربيل، وأفاد صحفي في «فرانس برس» بانفجار مسيّرة في أجواء المنطقة.

