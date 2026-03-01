«الطاقة الذرية»: لم نرصد أي تأثير إشعاعي من الهجمات

فيينا (وكالات)



قالت وكالة ​الطاقة الذرية إنها لم ترصد ⁠أي «تأثير إشعاعي» من جراء الهجمات الأميركية ​والإسرائيلية على ​إيران، لكنها لم توضح ما ‌إذا كانت مواقع ‌نووية إيرانية قد استهدفت.

وذكرت الوكالة في ​بيان أنها «تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتحث على ضبط ‌النفس لتجنب ​أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية.

ودعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وشارك المدير العام للوكالة رافايل غروسي، في المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في 17 فبراير و26 منه والتي اعتبرها مراقبون بمثابة الفرصة الأخيرة لتجنّب نزاع.

والجمعة شدّد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة «أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقاً في المنشآت المعنية في إيران».