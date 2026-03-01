استمرار الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان

أفاد سكان محليون ومسؤولون أن الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية تتواصل على الحدود، اليوم الأحد في معارك تترافق مع هجمات باكستانية في عمق الأراضي الأفغانية وتوغّلات جوية.

وأفاد سكان مناطق حدودية عدة بوقوع معارك في الليل، في حين قتل ثلاثة مدنيين أفغان في هجمات بطائرات مسيّرة وطلقات مدفعية، بحسب السلطات الأفغانية.

وطالت ضربات قاعدة بغرام الجوية في شمال العاصمة كابول، وفق ما أفاد أحد السكان من دون الكشف عن هويته لدواع أمنية.

وقال الشاهد إن الضربات "كانت شديدة للغاية جدا. واشتعلت نيران وتصاعد دخان من شمال القاعدة"، واصفا الضربات التي وقعت فجرا بأنها "مرعبة".

وأعلن الناطق باسم السلطات الإقليمية فضل الرحيم مسكين يار أن طائرات باكستانية "حاولت قصف" القاعدة، مؤكدا عدم تسجيل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وسمع دويّ انفجارات وطلقات في وسط العاصمة الأفغانية كابول الأحد. وكان الانتشار الأمني والحواجز أكثر كثافة من المعتاد في كابول.