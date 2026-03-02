الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 في غزة

تصاعد أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة (أرشيفية)
2 مارس 2026 06:25

غزة (الاتحاد)

قتل الجيش الإسرائيلي، منذ فجر أمس، فلسطينيين اثنين وأصاب 3 آخرين في استهدافات متفرقة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي. وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصدر طبي، بأن فلسطينيين قُتلا بقصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. 
وقال شهود عيان، إن الفلسطينيين قُتلا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة جباليا، في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق. كما أُصيب فلسطينيان، أحدهما طفل برصاص إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في منطقة تقع خارج نطاق انتشار الجيش، وفق المصدر الطبي وشهود عيان. أما وسط القطاع، فأُصيب فتى برصاص إسرائيلي في منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح في منطقة خارج نطاق انتشار الجيش، حسب المصدر ذاته. وصباح أمس، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من حيي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة، فيما شنت المقاتلات غارتين على شرقي مدينة خان يونس، في مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق.
ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار 629 فلسطينياً وأصاب نحو 1693 آخرين.

