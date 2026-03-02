«الفارس الشهم 3».. مبادرات إنسانية واستجابة لاحتياجات غزة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المكثفة لدعم سكان قطاع غزة، مؤكدة التزامها الراسخ بتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود الأهالي، عبر سلسلة من المبادرات الإغاثية والمجتمعية التي امتدت على مدار الأسبوع الـ120.

وشهد الأسبوع إطلاق بطولة غزة الرمضانية لقدامى لاعبي كرة القدم برعاية العملية، في خطوة تعكس الاهتمام بالجوانب المجتمعية والرياضية، إلى جانب الدعم الإنساني، بما يسهم في رفع الروح المعنوية، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، واصلت العملية تشغيل 38 مطبخاً شعبياً تنتج يومياً 21.280 وجبة طعام، إضافة إلى 13 مخبزاً توفر 10.400 ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 52 ألف مستفيد بشكل يومي، بما يضمن وصول الدعم الغذائي إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.

كما نفذت العملية خلال الأسبوع، 11 مبادرة إنسانية استفاد منها 4.013 مستفيداً، إلى جانب استقبال 4 زيارات ووفود اطلعت على سير العمل، وأشادت بحجم الجهود المبذولة.

وفي إطار الاستجابة للمناشدات الإنسانية، تعاملت العملية مع 549 مناشدة، تضمنت توزيع شوادر، وحقائب إغاثية، وطرود غذائية، فيما تم توزيع 24.466 طرداً متنوعاً، وفق الاحتياجات والمناطق الجغرافية.

وشملت المساعدات أيضاً توزيع 40.691 جاكيت شتوياً، و5.108 طرود ملابس متنوعة، إضافة إلى 6.274 عبوة حليب، وتوفير 221 خيمة لإيواء الأسر المتضررة.

وعلى الصعيد الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث تم علاج 1.827 حالة مرضية خلال الأسبوع، ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية.

ويعكس الحصاد الإنساني للأسبوع الـ120 حجم الالتزام المتواصل للعملية في دعم الأشقاء في قطاع غزة.