الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر: اعتداءات إيران تهدد دور الوسطاء

التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (أرشيفية)
2 مارس 2026 06:25

الدوحة (الاتحاد)

استنكرت وزارة الخارجية القطرية، أمس، الهجمات الإيرانية في دول الخليج، واعتبرت أنها تهدد دور الوسطاء وتقوض أحد أهم أدوات احتواء الأزمات.
وقال متحدث الوزارة ماجد الأنصاري، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن «الاستهداف المتعمد للأشقاء في عُمان، الدولة التي بذلت جهوداً صادقة في مساعي الوساطة وحقن الدماء، وسعت إلى إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة، يُعد استهدافاً لمبدأ الوساطة ذاته». وتابع الأنصاري: «كما حذرنا عند استهداف دولة قطر في إطار وساطتها».
وشدد أن «هذا الاعتداء الإيراني يمثل نمطاً كارثياً، يهدد دور الوسطاء ويقوّض أحد أهم أدوات احتواء الأزمات والحفاظ على السلم والاستقرار».

