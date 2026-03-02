تواصل الاعتداءات الإيرانية على «دول الخليج العربية»

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تواصلت الاعتداءات الإيرانية بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول خليجية.

واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة وعدداً من الدول الخليجية.

وخلال الاستدعاء، شدد وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، على استياء المملكة وإدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية، مؤكداً الرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوّض أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الخريجي تأكيده أن «المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها»، مشدداً على أن أمن السعودية ودول الخليج خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

كما أعلن الجيش الكويتي، أمس، رصد 97 صاروخاً باليستياً و283 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه أراضيها، مؤكدة التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة لدى القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد ركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، إن «سلاح الدفاع الجوي نجح منذ بدء العدوان الإيراني في التعامل وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات التي كانت متجهة نحو أراضي الكويت».

وأوضح العطوان أنه منذ بدء الهجوم تم رصد إطلاق 97 صاروخاً باليستياً إيرانياً باتجاه البلاد، إلى جانب 283 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن القوات تعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجيش.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن عمليات التصدي أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على منشآت في مناطق متفرقة من البلاد، ما أدى إلى أضرار مادية وصفها بـ«البسيطة»، دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجمات جوية شملت طائرات مسيّرة وصواريخ «كروز» أُطلقت من إيران باتجاه المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن «أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، حيث تم تتبعها واعتراضها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء القطرية».

وأضاف البيان أن «عمليات الاعتراض تمت ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة وبجاهزية كاملة للقوات المسلحة»، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة استكمال إجراءات التقييم والرصد الاحترازي لضمان السيطرة التامة على الوضع.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار في عدد من المناطق، داعية السكان إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» إن الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة.