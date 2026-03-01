الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يحذّر من تصعيد يهدد المنطقة وأوروبا

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (وكالات)
2 مارس 2026 03:02

حذّرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على لسان  كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، الأحد، من "تصعيد" في الشرق الأوسط الذي "سيخسر الكثير من أي حرب طويلة الأمد".
وقالت كالاس، متحدثة باسم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول التكتل "ينبغي ألا تؤدي الأحداث الجارية في إيران إلى تصعيد يمكن أن يهدد الشرق الأوسط وأوروبا وما يتخطى حدودهما، مع عواقب لا يمكن توقعها، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي".
وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل على أن "هجمات إيران على عدد من دول الشرق الأوسط لا يمكن تبريرها".

المصدر: آ ف ب
كايا كالاس
الاتحاد الأوروبي
تصعيد
تطورات إقليمية
