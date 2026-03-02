الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء عمل «مجلس القيادة الجديد» في إيران

بدء عمل «مجلس القيادة الجديد» في إيران
2 مارس 2026 06:25

طهران (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، إن المجلس المؤقت لقيادة البلاد بدأ عمله، عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشدداً على أن طهران ستواصل الضرب بقوة لـ «تدمير قواعد الأعداء العسكرية، وسوف ندفعهم نحو اليأس كالعادة».
ومجلس القيادة هو هيئة مكلفة بالقيام بدور الزعيم الأعلى إلى أن ينتخب مجلس الخبراء زعيماً جديداً.
وأضاف بيزشكيان في خطاب مقتضب بثته وكالة «فارس للأنباء»، أن «ألم اغتيال المرشد علي خامنئي الذي قتل في هجمات أميركية إسرائيلية على إيران، سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً».
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أفادت بأنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي، أمس، عضواً في مجلس القيادة الإيراني.
وسيكون أعرافي، وهو عضو في «مجلس صيانة الدستور»، جزءاً من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي.
وفي وقت سابق أمس، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن تشكيل مجلس قيادة مؤقت سيتم قريباً تمهيداً لاختيار قائد جديد، وذلك بعدما أعلنت طهران في وقت سابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت إلى حين انتخاب المرشد القادم».

أخبار ذات صلة
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الدفاع القطرية تعلن استهداف مسيرتين إيرانيتين منشآت دون خسائر بشرية
مسعود بيزشكيان
إيران
طهران
علي خامنئي
إسرائيل
أميركا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
الأخبار العالمية
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
اليوم 11:49
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©