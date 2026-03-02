بدء عمل «مجلس القيادة الجديد» في إيران

طهران (الاتحاد، وكالات)



قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، إن المجلس المؤقت لقيادة البلاد بدأ عمله، عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشدداً على أن طهران ستواصل الضرب بقوة لـ «تدمير قواعد الأعداء العسكرية، وسوف ندفعهم نحو اليأس كالعادة».

ومجلس القيادة هو هيئة مكلفة بالقيام بدور الزعيم الأعلى إلى أن ينتخب مجلس الخبراء زعيماً جديداً.

وأضاف بيزشكيان في خطاب مقتضب بثته وكالة «فارس للأنباء»، أن «ألم اغتيال المرشد علي خامنئي الذي قتل في هجمات أميركية إسرائيلية على إيران، سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً».

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أفادت بأنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي، أمس، عضواً في مجلس القيادة الإيراني.

وسيكون أعرافي، وهو عضو في «مجلس صيانة الدستور»، جزءاً من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي.

وفي وقت سابق أمس، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن تشكيل مجلس قيادة مؤقت سيتم قريباً تمهيداً لاختيار قائد جديد، وذلك بعدما أعلنت طهران في وقت سابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت إلى حين انتخاب المرشد القادم».