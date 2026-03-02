الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة 5 آخرين

قوات من الجيش الأميركي (أرشيفية)
2 مارس 2026 06:25

واشنطن (وكالات)

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة خلال عملية «الغضب الملحمي» التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران بشكل مشترك مع إسرائيل.
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إن «عدداً آخر تعرضوا لإصابات طفيفة بشظايا وارتجاجات دماغية وتجري حالياً إعادتهم إلى الخدمة»، مشيرةً إلى أن «العمليات القتالية الكبرى مستمرة وجهود الرد لدينا متواصلة».
وأضافت القيادة أن «الوضع متغير ولذلك احتراماً للعائلات سنحجب معلومات إضافية بما في ذلك هويات مقاتلينا الذين سقطوا حتى مرور 24 ساعة بعد إبلاغ ذويهم».
وذكر الجيش الأميركي أن «طراداً إيرانياً من فئة جاماران تعرض للاستهداف من قبل القوات الأميركية عند بدء عملية الغضب الملحمي»، مضيفاً أنه غرق في قاع بحر عُمان عند رصيف «تشابهار».

الجيش الأميركي
إسرائيل
الولايات المتحدة
أميركا
القيادة المركزية الأميركية
سنتكوم
إيران
