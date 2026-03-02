الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تؤكد رفضها المساس بسيادة الدول العربية

الجامعة العربية تؤكد رفضها المساس بسيادة الدول العربية
2 مارس 2026 06:25

شعبان بلال (القاهرة)

أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية من جراء الاعتداءات الإيرانية، واصفة ذلك بأنه انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت الدول الأعضاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن الاعتداءات تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها، مشددة على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ.
وجددت رفضها القاطع لأي مساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر، داعيةً إيران إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتغليب صوت العقل وعدم توسيع رقعة الصراع لما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
كما أعربت عن تقديرها للجهود والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان وعدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر ودولة قطر سعياً للنأي بالمنطقة عن مخاطر التصعيد، مؤكدةً أهمية البناء على تلك الجهود لاحتواء التوترات الراهنة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

