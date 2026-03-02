الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية
2 مارس 2026 06:25

عمّان (الاتحاد)

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال إدانتها الانتهاك الصارخ لسيادة الأردن وسيادة الدول العربية والخرق الواضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصعيد المرفوض الذي يهدد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأضاف المجالي، أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن واحترام سيادته وسلامة أراضيه والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بشكل حاسم أن الأردن سيتخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

