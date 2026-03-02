الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"البترول الوطنية الكويتية" و"كيبك": سقوط شظايا في مصفاة الأحمدي وإصابة عاملين

"البترول الوطنية الكويتية" و"كيبك": سقوط شظايا في مصفاة الأحمدي وإصابة عاملين
2 مارس 2026 11:37

أعلن غانم العتيبي، الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، عن سقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة طفيفة لاثنين من العاملين.

 

وأوضح العتيبي، في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم التعامل الفوري مع الحادث وفق إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة؛ حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن الحالتين مستقرتان حاليا وتخضعان للمتابعة الطبية.

 

أخبار ذات صلة
رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعاملت مع موجة من الصواريخ والمسيرات
إيران تواصل اعتداءها الغاشم على دول المنطقة لليوم الثالث

وأكد العتيبي أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر ولم تشهد أي تعطل؛ إذ باشرت فرق الطوارئ مهامها فور وقوع الحادث، وفعلت خطة الاستجابة السريعة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة العاملين والمنشآت التي لم تسجل أية أضرار مادية.

 

وأوضح أن مصفاة ميناء الأحمدي تعمل بكامل طاقتها المعتادة مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة كوادرها في جميع المواقع.

المصدر: وام
الكويت
مصفاة الأحمدي
آخر الأخبار
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
الأخبار العالمية
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
اليوم 11:49
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©