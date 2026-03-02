الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلانيا ترامب تترأس اجتماعاً لمجلس الأمن

ميلانيا ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض(أرشيفية)
2 مارس 2026 11:01

تترأس السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب،  اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين. وأعلن البيت الأبيض أن من المقرر أن يبدأ اجتماع أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة الساعة الثالثة بعد الظهر (00:20 بتوقيت جرينتش). وسوف يركز الاجتماع على قضايا الأطفال والتكنولوجيا والتعليم في مناطق النزاعات. ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هذه الخطوة بأنها "دليل على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لمجلس الأمن والقضية المطروحة". وبذلك تصبح ميلانيا ترامب أول زوجة رئيس أميركي تترأس مثل هذا الاجتماع. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، والتي تشمل رئاسة الاجتماعات.وتضم اجتماعات المجلس 15 من الدول الأعضاء.  

أخبار ذات صلة
ترامب: «الموجة الكبرى» من الضربات ضد إيران لم تبدأ بعد
سقوط 3 طائرات حربية أميركية في الكويت ونجاة أطقمها
المصدر: وكالات
ميلانيا ترامب
مجلس الأمن
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
الأخبار العالمية
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العماني
اليوم 11:49
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©