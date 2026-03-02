الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الدفاع الكويتية»: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل

2 مارس 2026 12:08

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية صباح اليوم الاثنين، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.

وقال العطوان، في بيان لوزارة الدفاع، بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة. وأضاف أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة. وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

