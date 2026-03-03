غارات جوية على غزة

غزة (الاتحاد)



شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق يسيطر عليها بقطاع غزة، في تواصل لخرق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية وشهود بشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شرقي مدينة خان يونس، وأخرى شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، تزامناً مع إطلاق نار من آليات متمركزة خلف ما يعرف بـ «الخط الأصفر».

و«الخط الأصفر» خط وهمي وضع مؤقتاً بموجب اتفاق وقف النار، ويفصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع شرقاً، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غرباً. وفي شمالي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وهي الزيتون والشجاعية والتفاح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات. كما استهدف قصف مدفعي مناطق شرق وشمال بلدة بيت لاهيا. ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو مصابين جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي.