الأخبار العالمية

تركيا: إجراءات مؤقتة على حركة المسافرين من وإلى إيران

إيرانيون يعبرون إلى تركيا عبر معبر حدودي بين البلدين (وكالات)
3 مارس 2026 04:48

أنقرة (الاتحاد)

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أمس، أن أنقرة قررت وضع قيود مؤقتة على حركة المسافرين اليومية عبر المعابر مع إيران.
وأوضح بولاط في بيان أن حركة الشاحنات التجارية متواصلة بشكل مقيد عبر المعابر الثلاثة بين تركيا وإيران، وذلك في خطوة تنظيمية وأمنية متبادلة. وأضاف أنه جرى تعليق عبور المسافرين بشكل متبادل بين البلدين، حيث ستستقبل تركيا رعاياها ومواطني الدول الأخرى القادمة من إيران، فيما ستسمح إيران لمواطنيها فقط بالعبور عبر المعابر مع تركيا.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة بشأن المعابر البرية مع إيران جاءت نتيجة تقييمات أجرتها السلطات التركية في إطار التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وأوضح بولاط أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الطوارئ والمتغيرات الميدانية، حيث تم تعزيز الكوادر البشرية، ودعم البنية التحتية للرقابة على المعابر الحدودية مع إيران.
يذكر أن تركيا تربطها بإيران ثلاثة معابر حدودية تنتشر في ولايات «أغري» و«وان» و«هكاري»

