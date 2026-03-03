الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يمدد إغلاق أجوائه 48 ساعة

العراق يمدد إغلاق أجوائه 48 ساعة
3 مارس 2026 04:49

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت سلطات الطيران المدني في العراق، أمس، إجراءات احترازية جديدة تتعلق بحركة الملاحة الجوية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقررت سلطة الطيران المدني العراقية تمديد إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 48 ساعة كـ«إجراء مؤقت واحترازي».
 وذكرت السلطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن قرارها يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية، وبعد مراجعة شاملة للمعطيات.
 وكان العراق أعلن، يوم السبت الماضي، إغلاق مجاله الجوي، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وفي السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردني، أمس، في بيان: عن «اتخاذ قرار بإغلاق جزئي ومؤقت لأجواء المملكة أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية».
وأضافت: أن «هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».  وأفادت «الهيئة» بأن الإغلاق «يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي من اليوم التالي».
وتابعت: «سيبقى العمل بهذا القرار سارياً من الليلة وحتى إشعار آخر، ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية»، بحسب «الهيئة».

أخبار ذات صلة
إدانات دولية شديدة اللهجة للاعتداءات الإيرانية على الإمارات
تضامن دولي يعكس مكانة الإمارات في معادلة الاستقرار العالمي
إغلاق المجال الجوي
الطيران
إيران
العراق
إسرائيل
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©