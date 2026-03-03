العراق يمدد إغلاق أجوائه 48 ساعة

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت سلطات الطيران المدني في العراق، أمس، إجراءات احترازية جديدة تتعلق بحركة الملاحة الجوية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقررت سلطة الطيران المدني العراقية تمديد إغلاق أجواء البلاد أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 48 ساعة كـ«إجراء مؤقت واحترازي».

وذكرت السلطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن قرارها يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية، وبعد مراجعة شاملة للمعطيات.

وكان العراق أعلن، يوم السبت الماضي، إغلاق مجاله الجوي، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردني، أمس، في بيان: عن «اتخاذ قرار بإغلاق جزئي ومؤقت لأجواء المملكة أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية».

وأضافت: أن «هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا». وأفادت «الهيئة» بأن الإغلاق «يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي من اليوم التالي».

وتابعت: «سيبقى العمل بهذا القرار سارياً من الليلة وحتى إشعار آخر، ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية»، بحسب «الهيئة».