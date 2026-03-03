الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل: تدمير 600 موقع في إيران عبر 1000 طلعة جوية

دخان يتصاعد في طهران جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
3 مارس 2026 04:48

تل أبيب (وكالات)

قال الجيش الإسرائيلي، إنه دمر نحو 600 موقع للبنية التحتية في إيران، مستخدماً 2500 وحدة ذخيرة، بعد تنفيذ ما لا يقل عن 1000 طلعة جوية قتالية في سماء إيران.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه «أجرى عملية تحضيرية للعمليات العسكرية على مدار أشهر عدة، وجرى التنسيق مع الجيش الأميركي، إلى جانب استعدادات مكثفة للتطورات على الجبهات المتعددة، وشمل ذلك رفع مستوى الجاهزية الدفاعية والهجومية»، مشيراً إلى استدعاء حوالي 110 آلاف من جنود الاحتياط.
وأوضح البيان أن «سلاح الجو استهدف أكثر من 600 موقع للبنية التحتية للنظام الإيراني، بما في ذلك أكثر من 20 هدفاً لقادة عسكريين إيرانيين، وأكثر من 150 صاروخاً باليستياً، وأكثر من 200 منظومة دفاع جوي إيرانية».
وقال الجيش الإسرائيلي إنه «نفذ أيضاً على مدى 24 ساعة عمليات على جبهات متعددة».
وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه «نفذ سلسلة من الغارات على مراكز قيادة تابعة لجهاز الأمن الداخلي ووزارة الاستخبارات في قلب طهران».
وذكر، في بيان أن «سلاح الجو استهدف مقرات وقواعد ومراكز قيادة إقليمية تابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة للنظام الإيراني، كما قصف أكثر من 10 مقرات تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية».

