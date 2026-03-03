الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم بـ «مسيرة» على قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص

هجوم بـ «مسيرة» على قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص
3 مارس 2026 04:49

لارنكا (وكالات)

أعلنت بريطانيا، أمس، تعرض قاعدة «أكروتيري» التابعة لها في قبرص لـ«هجوم بطائرة مسيَّرة مشبوهة»، والتعامل مع الهجوم.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن الهجوم على قاعدة سلاح الجو الملكي في «أكروتيري» التابعة لبريطانيا ضمن مناطقها السيادية في إدارة جنوب قبرص.
وجاء في البيان: أن «القاعدة البريطانية في أكروتيري كانت هدفاً لهجوم بطائرة مسيَّرة مشبوهة».
وأضاف: «إجراءات حماية قواتنا في المنطقة عند أعلى مستوى، وقد ردت القاعدة للدفاع عن أفرادنا».
من جانبه، قال متحدث حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيمبيوتيس: إن الهجوم استهدف منطقة القاعدة السيادية البريطانية بجنوب قبرص، وإنه تم باستخدام طائرة مسيَّرة وأدى إلى أضرار محدودة.
وأوضح ليتيمبيوتيس عبر منصة «إكس»، أن بلاده تلقت معلومات من مصادر مختلفة بشأن الحادث الذي وقع في القاعدة.
وكانت أصوات انفجارات سُمعت ليلاً في القاعدة، كما لوحظ إقلاع عدد من الطائرات الحربية المتمركزة هناك عقب الحادث.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أمس، أن اليونان بصدد تعزيز دعمها العسكري لقبرص.
وقال ديندياس في تصريحات لوسائل إعلام يونانية: إن أثينا ستنشر فرقاطتين وطائرتين مقاتلتين من طراز «إف - 16» في قبرص، مؤكداً أن السفن الحربية مجهزة بأنظمة حديثة للدفاع الجوي وللتصدي للطائرات المسيرة. 
ولم تستبعد مصادر يونانية قيام وزير الدفاع اليوناني ديندياس بزيارة قبرص.

أخبار ذات صلة
بريطانيا توقف منح تأشيرات الدخول لمواطني 4 دول
فرنسا وبريطانيا تعتزمان إرسال أنظمة  دفاع جوي وسفينة حربية إلى قبرص
هجوم
مسيرة
الطيران الحربي
قبرص
آخر الأخبار
مبنى وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" توضح آلية تحديد درجات الفصل الثاني للمدارس الحكومية والخاصة
اليوم 19:06
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء نيوزيلندا بحثاً خلاله تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
اليوم 18:25
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
الأخبار العالمية
«قطر للطاقة» تُعلن حالة القوة القاهرة وتخطر عملاءها بتوقف إنتاج الغاز
اليوم 17:52
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان
اليوم 17:48
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
التعليم والمعرفة
أحمد وفيق: «البخت» حبكة غير نمطية
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©