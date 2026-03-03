هجوم بـ «مسيرة» على قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص

لارنكا (وكالات)



أعلنت بريطانيا، أمس، تعرض قاعدة «أكروتيري» التابعة لها في قبرص لـ«هجوم بطائرة مسيَّرة مشبوهة»، والتعامل مع الهجوم.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن الهجوم على قاعدة سلاح الجو الملكي في «أكروتيري» التابعة لبريطانيا ضمن مناطقها السيادية في إدارة جنوب قبرص.

وجاء في البيان: أن «القاعدة البريطانية في أكروتيري كانت هدفاً لهجوم بطائرة مسيَّرة مشبوهة».

وأضاف: «إجراءات حماية قواتنا في المنطقة عند أعلى مستوى، وقد ردت القاعدة للدفاع عن أفرادنا».

من جانبه، قال متحدث حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيمبيوتيس: إن الهجوم استهدف منطقة القاعدة السيادية البريطانية بجنوب قبرص، وإنه تم باستخدام طائرة مسيَّرة وأدى إلى أضرار محدودة.

وأوضح ليتيمبيوتيس عبر منصة «إكس»، أن بلاده تلقت معلومات من مصادر مختلفة بشأن الحادث الذي وقع في القاعدة.

وكانت أصوات انفجارات سُمعت ليلاً في القاعدة، كما لوحظ إقلاع عدد من الطائرات الحربية المتمركزة هناك عقب الحادث.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، أمس، أن اليونان بصدد تعزيز دعمها العسكري لقبرص.

وقال ديندياس في تصريحات لوسائل إعلام يونانية: إن أثينا ستنشر فرقاطتين وطائرتين مقاتلتين من طراز «إف - 16» في قبرص، مؤكداً أن السفن الحربية مجهزة بأنظمة حديثة للدفاع الجوي وللتصدي للطائرات المسيرة.

ولم تستبعد مصادر يونانية قيام وزير الدفاع اليوناني ديندياس بزيارة قبرص.