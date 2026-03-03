الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيران تواصل اعتداءها الغاشم على دول المنطقة لليوم الثالث

منظر عام لمنشأة إنتاج الغاز الطبيعي في قطر (رويترز)
3 مارس 2026 04:49

عواصم (الاتحاد)

واصلت إيران، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، اعتداءها الغاشم على المنطقة عبر إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة لاستهداف منشآت طاقة ومرافق حيوية، وسط إعلان اعتراض عشرات المقذوفات التي استهدفت مصافي نفط ومنشآت غاز.

وشملت الاستهدافات الإيرانية السعودية وقطر والكويت والبحرين، والتي أعلنت إسقاط واعتراض أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة، مؤكّدة التعامل مع الاعتداءات وفق خطط العمليات المعتمدة، فيما سُجلت أضرار جانبية في بعض المواقع، وسقوط ضحايا وعشرات المصابين.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية السيطرة على حريق محدود في مصفاة «رأس تنورة» نتيجة سقوط شظايا دون إصابات أو تأثير على الإمدادات.
وقال المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية «واس»: إنه «عند الساعة السابعة وأربع دقائق بالتوقيت المحلي من صباح الاثنين تعرّضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريق محدود جرى التعامل معه فوراً من قبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات».
وأضاف المصدر: أنه «تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية».
ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير 5 مسيّرات بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، في منطقة الرياض.
فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح القوات الجوية في إسقاط طائرتين من طراز «سو 24» قادمتين من إيران، كما تم التصدي بنجاح لـ 7 صواريخ بالستية عن طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضاً لـ5 مسيرات عن طريق القوات الجوية والبحرية، استهدفت مناطق عدة في الدولة الاثنين.
وأكّدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرّض قطر لاعتداء بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع «مسيعيد للطاقة»، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة «رأس لفان» الصناعية التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مؤكّدة عدم تسجيل خسائر بشرية.
ولاحقاً، أعلنت شركة «قطر للطاقة» وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بسبب استهداف عسكري على مرافقها التشغيلية في «رأس لفان» و«مسيعيد».
وأشارت الشركة في بيان، إلى أنها «أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة».
وفي الكويت، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية: إن سلاح الدفاع الجوي تصدى، فجر أمس، لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار، حيث جرى رصدها واعتراضها ضمن نطاق العمليات في وسط البلاد، في إطار الجاهزية التامة لحماية أجواء الوطن، دون تسجيل أي إصابات.

موجة جديدة

وزير خارجية البحرين: الهجمات الإيرانية الغاشمة انتهاك للقوانين الدولية وتقويض للسلام الإقليمي والدولي
قطر تعلن تصديها بنجاح لهجوم إيراني بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي (كروز)

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين قامت بصد موجة جديدة من الاعتداءات بالصواريخ البالستية والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت البحرين بنجاح وكفاءة عالية، حيث بلغ إجمالي الاعتداءات التي تم اعتراضها 70 صاروخاً و59 طائرة مسيّرة.
وأوضح المركز أنه «تم التعامل فوراً من قبل الجهات المعنية مع سقوط شظايا محدودة ناجمة عن عمليات التدمير في بعض المواقع وفق البروتوكولات المعتمدة»، لافتاً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة وفق منظومة متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة واليقظة التامة.
وفي ختام بيانه، جدد مركز الاتصال الوطني تأكيده على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، مهيباً بالجمهور تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع تجنب تداول الشائعات لتعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة.

إيران
قطر
البحرين
مجلس التعاون الخليجي
صواريخ باليستية
الكويت
السعودية
