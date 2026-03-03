الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأردن: 133 بلاغاً لسقوط شظايا منذ السبت

الأردن: 133 بلاغاً لسقوط شظايا منذ السبت
3 مارس 2026 04:49

عمّان (الاتحاد)

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أمس، تلقيها 133 بلاغاً بشأن سقوط شظايا، منذ يوم السبت، دون تسجيل إصابات جديدة.
وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية في بيان: إن «كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت وحتى صباح الاثنين، مع 133 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات».
وذكرت المديرية أنه «لم تسجل إصابات جديدة جراء سقوط الشظايا»، داعية الأهالي إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عنها والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ عند رصد أي أجسام مشبوهة.
وأكّدت: «ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة». وأمس الأول، أعلنت المديرية إصابة 5 أشخاص، في إطار تعاملها مع 115 بلاغاً لسقوط شظايا وأجسام في مناطق متفرقة من البلاد.

