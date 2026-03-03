الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تعرض ناقلة نفط لاعتداء بواسطة زورق مسير قبالة سواحل مسقط

تعرض ناقلة نفط لاعتداء بواسطة زورق مسير قبالة سواحل مسقط
3 مارس 2026 04:49

مسقط (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية، أمس، تعرض ناقلة النفط «MKD VYOM» التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال لاعتداء بواسطة زورق مسير، وذلك على بعد 52 ميلاً بحرياً قبالة سواحل مسقط.
وقالت الوكالة، إن الاعتداء على الناقلة التي كانت تحمل 59463 طناً من الحمولة أسفر عن اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسة، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية.
وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع مركز الأمن البحري تم إخلاء طاقم الناقلة المكون من 21 شخصاً، وذلك بواسطة السفينة التجارية «MV SAND» التي ترفع علم جمهورية بنما.
وأوضحت الوكالة أن إحدى سفن أسطول البحرية السلطانية العُمانية تتابع حالة الناقلة المتضررة، وأصدرت التحذيرات اللازمة للسفن العابرة في المنطقة البحرية ذاتها.

