الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تستدعي السفير الإيراني

إسبانيا تستدعي السفير الإيراني
3 مارس 2026 04:49

مدريد (وكالات)

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، تضامن بلاده ودعمها دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعرض لاعتداءات سافرة من طهران، مبيناً أنه استدعى السفير الإيراني لدى إسبانيا لإدانة لتلك الاعتداءات.
وقال ألباريس، في تصريح صحفي، إن إسبانيا تتابع بقلق بالغ امتداد الحرب إلى لبنان، مشيراً إلى أن ذلك «يبرهن على أن التحرك الأحادي الذي بدأ السبت الماضي له تداعيات كثيرة وعواقب يصعب التنبؤ بها».
وأوضح أنه استدعى السفير الإيراني في مدريد لإبلاغه برفض إسبانيا وإدانتها لاعتداءات طهران على دول في الشرق الأوسط.
وشدد على أن الحكومة الإسبانية طالبت طهران بوقف تلك الأعمال العدائية على الفور، حيث إنها تعرض حياة 30 ألف مواطن إسباني متواجد في المنطقة للخطر.
وقال ألباريس إنه تم إنشاء وحدة أزمات في وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات والتنسيق مع السفارات الإسبانية الـ 15 في المنطقة. وعن موقف بعض الدول الأوروبية بشأن الانضمام إلى العمليات العسكرية ضد إيران، شدد ألباريس على أن موقف إسبانيا واضح، ويتمثل في ضرورة أن يتسم دور أوروبا بالاتزان والاعتدال والعمل من أجل خفض التصعيد.

