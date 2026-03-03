الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا تعتزم إرسال طائرات لإجلاء رعاياها

ألمانيا تعتزم إرسال طائرات لإجلاء رعاياها
3 مارس 2026 04:49

برلين (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أنه سيتم إرسال طائرات إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان من أجل إجلاء سياح ألمان علقوا في البلدين.
وقال وزير الخارجية الاتحادي يوهان فاديفول، في تصريح، إنه تم الاتفاق بين شركة الطيران «لوفتهانزا» والوكالة الاتحادية الألمانية للملاحة الجوية من أجل إجلاء الرعايا الألمان الذين سيكون على رأسهم الأطفال والمرضى والحوامل.
وأوضح الوزير أنه بسبب إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول كان على السياح العبور براً إلى سلطنة عُمان والسعودية. 
وأشار إلى أنه تم إرسال فرق طوارئ إلى مسقط والدوحة لدرس إمكانات إجلاء المواطنين الألمان.

