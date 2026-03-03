«البرلماني العربي» يؤكد تمسكه الثابت بسيادة الدول العربية

القاهرة (الاتحاد)



أكد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، تمسكه الثابت بسيادة الدول العربية، ورفض أي تهديد لأمنها، داعياً إلى استئناف المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة والإيقاف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة.

وأعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي في بيان عن «قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري الأخير، واتساع نطاقه ليشمل دولاً عربية، وذلك بعد مرحلة كانت قد حملت مؤشرات إيجابية على إمكانية تغليب المسار الدبلوماسي واحتواء التوتر عبر الحوار والوساطات القائمة».

واستنكر بشدة «تغليب منطق القوة على منطق الحوار وإقحام المنطقة العربية في المواجهة»، مؤكداً رفضه القاطع للجوء إلى الخيار العسكري في تسوية القضايا التي يتعين لها حلاً سلمياً وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وجدد بوغالي تمسك الاتحاد الثابت بمبادئ احترام سيادة وحرمة الدول العربية ورفضه القاطع لأي أعمال من شأنها تهديد أمنها واستقرارها، داعياً للإيقاف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة والتحلي بروح المسؤولية وضبط النفس.