الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

عون يطالب بوقف التمدد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

عون يطالب بوقف التمدد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية
4 مارس 2026 04:37

 بيروت (وكالات)

طلب الرئيس اللبناني العماد، جوزيف عون، من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين-هينيس بلاسخارت، العمل على وقف توغل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. 
واستقبل عون، أمس، في قصر بعبدا، بلاسخارت، وعرض معها مستجدات الوضع الأمني في ضوء توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، وتوغل قوات إسرائيلية في عدد من القرى الحدودية. وطلب الرئيس عون من المسؤولة الأممية متابعة المنظمة الدولية لما يجري في لبنان، والعمل على وقف التمدد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. 
وفي وقت سابق أمس، أكَّد عون، في كلمة أمام أعضاء اللجنة الخماسية التي تضم سفراء فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، أن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ«حزب الله» هو قرار سيادي ونهائي «لا رجوع عنه».

