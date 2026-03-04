الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: ندعو طهران لتغيير سلوكها

الاتحاد الأوروبي: ندعو طهران لتغيير سلوكها
4 مارس 2026 04:38

بروكسل (الاتحاد)

قال المتحدث باسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية أنور العنوني، إن التكتل يدعم دائما الحلول الدبلوماسية، داعياً طهران إلى تغيير سلوكها.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده العنوني، أمس في بروكسل، أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستتضرر من الوضع الحالي ومن استمرار الحرب.
ولفت إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي على اتصال مع شركائهم في المنطقة، ويتواصلون مع الأطراف المعنية لتخفيف التوتر.
وفي السياق، حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إيران المسؤولية الأساسية عن تدهور الوضع الإقليمي، مشيراً إلى أنه أمر بإرسال حاملة الطائرات «شارل ديغول» إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقال ماكرون، في خطاب الى الفرنسيين، إنه أصدر أوامر بإرسال حاملة الطائرات شارل ديغول برفقة الأسطول والفرقاطات لتعزيز قدرات فرنسا البحرية، مع نشر طائرات «رافال» وأنظمة دفاع جوي ورادارات جوية، في خطوة ستستمر خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول الخليجية وستظهر تضامنها مع شركائها في المنطقة.

