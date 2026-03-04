الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الناتو»: إيران تشكل تهديداً لأوروبا

«الناتو»: إيران تشكل تهديداً لأوروبا
4 مارس 2026 04:38

بروكسل (الاتحاد)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، أمس، إن إيران تشكل تهديداً لأوروبا أيضاً، معتبراً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وإضعاف القدرات النووية والبالستية لطهران بأنها «تطورات إيجابية».
وأكّد روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة شمال مقدونيا غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عقب مباحثاتهما في سكوبيه، أن حلف «الناتو» يقف بعيداً عن التطورات في إيران.
وأضاف: «إيران على وشك امتلاك قدرات نووية وصاروخية باليستية، وهذا يُشكل تهديداً وجودياً ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل لنا في أوروبا».
وأردف: «علاوة على ذلك، نعلم أن إيران، مصدر الفوضى، مسؤولة عن اعتداءات إرهابية ومحاولات اغتيال منذ عقود، وبناءً على تجربتي الشخصية، أستطيع القول إن أفراد الجالية الإيرانية في الخارج مُهددون من قِبل النظام الإيراني».
وشدد على أن «حلف الناتو سيحمي نفسه بنهج شامل».
وقال: «أشعر بوجود دعم واسع في أوروبا، تحدثت هاتفياً مع العديد من القادة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية هذا الأسبوع، وشعرت بوضوح بأن القضاء على القدرات النووية والصاروخية البالستية، إضافة إلى رحيل خامنئي، قد لقي ترحيباً من العديد من زملائي في (الناتو)».

