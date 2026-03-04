الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا تستدعي سفير إيران

إيطاليا تستدعي سفير إيران
4 مارس 2026 04:38

روما (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أمس، استدعاء السفير الإيراني في روما إلى مبنى وزارة الخارجية، على خلفية الاعتداء على قاعدة في جنوب قبرص. وقال تاجاني، في تصريح للصحفيين عقب مشاركته بفعالية محلية في روما: «استدعينا السفير الإيراني عقب استهداف قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بطائرة مسيّرة». وأضاف أنه «أبلغ السفير الإيراني أن إيطاليا وأوروبا لا علاقة لهما بالأزمة الأخيرة، ولا ينبغي إقحامهما فيها».
وفي السياق ذاته، ذكر تاجاني في بيان أن بلاده تعمل على إجلاء الرعايا الإيطاليين العالقين في دول الخليج.
وأضاف في بيان أنه «تم تنفيذ ثلاث رحلات إجلاء خاصة، لإعادة نحو 300 شخص إلى إيطاليا».

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
إيران
طائرة مسيرة
روما
طهران
قبرص
إيطاليا
آخر الأخبار
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©