إيطاليا تستدعي سفير إيران

روما (وكالات)



أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أمس، استدعاء السفير الإيراني في روما إلى مبنى وزارة الخارجية، على خلفية الاعتداء على قاعدة في جنوب قبرص. وقال تاجاني، في تصريح للصحفيين عقب مشاركته بفعالية محلية في روما: «استدعينا السفير الإيراني عقب استهداف قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص بطائرة مسيّرة». وأضاف أنه «أبلغ السفير الإيراني أن إيطاليا وأوروبا لا علاقة لهما بالأزمة الأخيرة، ولا ينبغي إقحامهما فيها».

وفي السياق ذاته، ذكر تاجاني في بيان أن بلاده تعمل على إجلاء الرعايا الإيطاليين العالقين في دول الخليج.

وأضاف في بيان أنه «تم تنفيذ ثلاث رحلات إجلاء خاصة، لإعادة نحو 300 شخص إلى إيطاليا».