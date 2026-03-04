الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأردني: مسيرات وصواريخ إيران ليست عابرة وتستهدف أراضي المملكة

الجيش الأردني: مسيرات وصواريخ إيران ليست عابرة وتستهدف أراضي المملكة
4 مارس 2026 04:38

عمّان (الاتحاد)

أعلن الجيش الأردني، أمس، أن الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أيام، ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية.
وفي تصريح لوسائل إعلام أردنية، وصف المتحدث باسم الجيش العميد مصطفى الحياري، الروايات التي تتحدث عن مجرد عبور الصواريخ والمسيّرات الأجواء دون استهداف الأراضي الأردنية بأنها «كلام ينافي الواقع».
وأشار إلى أن «القوات المسلحة بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لصواريخ وطائرات كانت تستهدف مواقع داخل المملكة».
وشدد على أن «ما جرى تمثّل في استهداف لمواقع في مختلف مناطق البلاد».
وأوضح أن «الأردن يتعامل منذ انطلاق الحرب مع صواريخ ومسيرات لم تكن موجهة خارج حدود المملكة، وجرى التعامل معها».
وبين أن الجيش سيرد بحزم على أي محاولات تمسّ بأمن الوطن، مبيناً أن هناك أمر سيادي للتصدي للصواريخ.
وشدد بالقول: «لن نسمح باختراق أجوائنا من أي طرف»، مؤكداً أن «التهديدات لن تثني القوات المسلحة عن القيام بمهامها».
ودعا الحياري إلى عدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الجهات المعنية ترد فوراً وتنفي هذه الشائعات، وستلاحق كل من يحاول نشر الأخبار غير الصحيحة.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، عن تعاملها مع 157 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات البلاد، منذ بدء الحرب وحتى أمس.

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
إيران
الجيش الأردني
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
آخر الأخبار
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©