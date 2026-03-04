الجيش الأردني: مسيرات وصواريخ إيران ليست عابرة وتستهدف أراضي المملكة

عمّان (الاتحاد)



أعلن الجيش الأردني، أمس، أن الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أيام، ليست عابرة وتستهدف الأراضي الأردنية.

وفي تصريح لوسائل إعلام أردنية، وصف المتحدث باسم الجيش العميد مصطفى الحياري، الروايات التي تتحدث عن مجرد عبور الصواريخ والمسيّرات الأجواء دون استهداف الأراضي الأردنية بأنها «كلام ينافي الواقع».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لصواريخ وطائرات كانت تستهدف مواقع داخل المملكة».

وشدد على أن «ما جرى تمثّل في استهداف لمواقع في مختلف مناطق البلاد».

وأوضح أن «الأردن يتعامل منذ انطلاق الحرب مع صواريخ ومسيرات لم تكن موجهة خارج حدود المملكة، وجرى التعامل معها».

وبين أن الجيش سيرد بحزم على أي محاولات تمسّ بأمن الوطن، مبيناً أن هناك أمر سيادي للتصدي للصواريخ.

وشدد بالقول: «لن نسمح باختراق أجوائنا من أي طرف»، مؤكداً أن «التهديدات لن تثني القوات المسلحة عن القيام بمهامها».

ودعا الحياري إلى عدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الجهات المعنية ترد فوراً وتنفي هذه الشائعات، وستلاحق كل من يحاول نشر الأخبار غير الصحيحة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، عن تعاملها مع 157 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات البلاد، منذ بدء الحرب وحتى أمس.