إدانات دولية شديدة اللهجة للاعتداءات الإيرانية على الإمارات

أبوظبي (وام)



لاقت الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات إدانات دولية شديدة اللهجة، لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن تضافر الجهود لخفض التصعيد، تمثل جميعها ركائز أساسية ينبغي للمجتمع الدولي أن ينتهجها في مساعيه الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وتلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن من معالي لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية، أعرب فيها عن وقوف بلاده التام وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الدولة.

وأكّد معالي لورينزو فونتانا في برقيته، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النواب الإيطالي، على خالص تضامن الجمهورية الإيطالية مع دولة الإمارات وشعبها في ظل الاعتداءات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع، وشدد على حرص إيطاليا الشديد على سلامة المدنيين.

كما أكّد معاليه إيمان إيطاليا الراسخ بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد، تمثل جميعها ركائز أساسية ينبغي للمجتمع الدولي أن ينتهجها في مساعيه الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار رئيس مجلس النواب الإيطالي إلى اعتزازه الكبير باللقاءات المثمرة التي عقدها خلال زيارته الرسمية السابقة إلى دولة الإمارات، موضحاً أنها عكست عمق علاقات التعاون المتبادل بين البلدين وما يجمعهما من روابط صداقة راسخة، وقال إن ما لمسه من ديناميكية في دولة الإمارات وحرصها على مؤسساتها يعزز مشاعر التعاطف والتضامن مع الدولة في هذه المرحلة.

وفي ختام البرقية، أعرب معاليه عن تطلعه إلى نقل مشاعر التضامن هذه إلى جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكّداً التزام مجلس النواب الإيطالي بدعم المبادرات كافة التي من شأنها الإسهام في حفظ السلام، والأمن، والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية رسمية من معالي مستدران عبدة، رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، تضمنت إدانة شديدة اللهجة واستنكاراً قاطعاً للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات.

وأعرب معالي رئيس البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة في برقيته، باسمه شخصياً وباسم البرلمان، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، عن رفضه لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد معاليه على أن البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة يقف بتضامن كامل وثابت مع دولة الإمارات؛ قيادة وحكومة وشعباً، معلناً دعمه المطلق لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.