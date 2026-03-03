قطر تعلن تصديها لصاروخ باليستي إيراني وسقوط آخر في قاعدة العديد

أعلنت دولة قطر تعرضها لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران، نجحت أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحدهما، فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية، دون وقوع خسائر بشرية.

وشددت وزارة الدفاع القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.