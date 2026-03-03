الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر تعلن تصديها لصاروخ باليستي إيراني وسقوط آخر في قاعدة العديد

قطر تعلن تصديها لصاروخ باليستي إيراني وسقوط آخر في قاعدة العديد
4 مارس 2026 02:02

أعلنت دولة قطر تعرضها لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران، نجحت أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحدهما، فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية، دون وقوع خسائر بشرية.
وشددت وزارة الدفاع القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

المصدر: وام
