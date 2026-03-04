"الدفاع الكويتية": رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت فجر اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تم التعامل مع هذه الأهداف المعادية وتدميرها، لافتة إلى أنه نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض على أحد المنازل السكنية أسفرت عن إصابات بشرية ومادية.

وأكد البيان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء واجباتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.