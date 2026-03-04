الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

14 قتيلاً و25 جريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان

أرشيفية
4 مارس 2026 10:04

قال مصدر أمني لبناني، إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون، بجانب تعرض العديد من المنازل والمنشآت لتدمير هائل، جراء سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي ليلا، على مناطق في جنوب لبنان وشرق بيروت والبقاع.

وقال المصدر، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، في غارة استهدفت بيتا مأهولا في بعلبك بالبقاع، موضحا أن الغارات طالت كذلك فندقا في بعبدا شرق بيروت، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ 6 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون إثر الاعتداء الإسرائيلي على عرمون والسعديات في جبل لبنان.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء 16 بلدة وقرية في جنوب لبنان.

المصدر: وام
لبنان
غارات إسرائيلية
