14 قتيلاً و25 جريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان

قال مصدر أمني لبناني، إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون، بجانب تعرض العديد من المنازل والمنشآت لتدمير هائل، جراء سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي ليلا، على مناطق في جنوب لبنان وشرق بيروت والبقاع.

وقال المصدر، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، في غارة استهدفت بيتا مأهولا في بعلبك بالبقاع، موضحا أن الغارات طالت كذلك فندقا في بعبدا شرق بيروت، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ 6 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون إثر الاعتداء الإسرائيلي على عرمون والسعديات في جبل لبنان.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء 16 بلدة وقرية في جنوب لبنان.