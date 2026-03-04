الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا توقف منح تأشيرات الدخول لمواطني 4 دول

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود
4 مارس 2026 12:17

فرضت الحكومة البريطانية تعليقا طارئا على منح تأشيرات الدخول لمواطني أربع دول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم تعليق منح تأشيرات الدراسة للمواطنين من أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بالإضافة إلى تأشيرات العمل للأفغان.
ووصفت وزارة الداخلية تعليق منح التأشيرات بالخطوة "غير المسبوقة"، حيث أنها أول مرة يتم فيها تطبيق مثل هذا الحظر على التأشيرات.
وقالت شبانة محمود وزيرة الداخلية البريطانية "ستقدم بريطانيا دائما اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن لا يجب استغلال نظام التأشيرات لدينا". وقالت" سوف أعيد النظام والسيطرة لحدودنا".

أخبار ذات صلة
المصدر: وكالات
اللجوء
التأشيرات
آخر الأخبار
