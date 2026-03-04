بريطانيا توقف منح تأشيرات الدخول لمواطني 4 دول

فرضت الحكومة البريطانية تعليقا طارئا على منح تأشيرات الدخول لمواطني أربع دول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم تعليق منح تأشيرات الدراسة للمواطنين من أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بالإضافة إلى تأشيرات العمل للأفغان.

ووصفت وزارة الداخلية تعليق منح التأشيرات بالخطوة "غير المسبوقة"، حيث أنها أول مرة يتم فيها تطبيق مثل هذا الحظر على التأشيرات.

وقالت شبانة محمود وزيرة الداخلية البريطانية "ستقدم بريطانيا دائما اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن لا يجب استغلال نظام التأشيرات لدينا". وقالت" سوف أعيد النظام والسيطرة لحدودنا".