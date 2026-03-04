الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قطر تعلن تصديها بنجاح لهجوم إيراني بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي (كروز)

4 مارس 2026 15:33

أعلنت دولة قطر نجاحها في التصدي لهجوم إيراني شنّته 10 طائرات مسيرة إلى جانب صاروخي (كروز) فجر اليوم (الأربعاء). ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الدفاع القطرية قولها في بيان لها إن قوات الدفاع الجوي الأميري القطري نجحت في التصدي لـ6 طائرات مسيرة، فيما نجحت القوات الجوية الأميرية القطرية في التصدي لطائرتين مسيّرتين وصاروخي (كروز)، بينما نجحت القوات البحرية الأميرية القطرية في التصدي للطائرتين المسيّرتين الأخريين. ‏‏وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية، تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

قطر تبلغ الأمم المتحدة بمستجدات الاعتداء الإيراني
عبدالله بن زايد يبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات والدول الشقيقة
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
