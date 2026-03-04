تركيا تستدعي السفير الإيراني

استدعت تركيا، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لديها، بعد ساعات من إعلان اعتراض صاروخ باليستي أطلقته طهران وكان متجهاً نحو أجوائها، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

وقال المصدر: "استُدعي السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية، ونقلنا له رد فعلنا وقلقنا بشأن هذا الحادث".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران نحو المجال الجوي التركي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الواقعة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، مشيرة إلى أن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي ضدها.

وأدانت أليسون هارت، المتحدثة باسم "الناتو"، العملية قائلة: "ندين استهداف إيران لتركيا. يقف حلف شمال الأطلسي بحزم مع كل الحلفاء ومنهم تركيا في وقت تواصل فيه إيران هجماتها العشوائية على المنطقة".