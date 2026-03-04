الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزراء خارجية الخليج وأوروبا يعقدون اجتماعاً طارئاً غداً لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

وزراء خارجية الخليج وأوروبا يعقدون اجتماعاً طارئاً غداً لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
4 مارس 2026 23:21

ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي؛ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه سيعقد غداً الخميس، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة معالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.
وأكد أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
