الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

71 خرقاً لاتفاق وقف النار في غزة

فلسطينيون يتفقدون منازلهم في قطاع غزة (أرشيفية)
5 مارس 2026 03:56

غزة (الاتحاد) 

أعلن مصدر حكومي في غزة أمس، تسجيل 71 خرقاً لاتفاق إيقاف إطلاق النار خلال الأيام الـ7 الأولى من شهر رمضان أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين بجراح مختلفة.
وقال المصدر، إن الخروقات توزعت بين إطلاق نار مباشر وتحركات عسكرية في مناطق مختلفة من القطاع معتبراً أن استمرارها في هذا التوقيت الإنساني  يقوض حالة التهدئة ويزيد من معاناة السكان. وعلى صعيد إدخال المساعدات ذكر المصدر أن 1476 شاحنة دخلت غزة منذ بداية شهر رمضان من أصل 4200 شاحنة يفترض دخولها أي بنسبة التزام تبلغ نحو 35% فقط وهو ما لا يغطي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
