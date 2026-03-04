إسرائيل تقتحم عشرات المدن والبلدات بالضفة الغربية

القدس (الاتحاد)



نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت عشرات البلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت عشرات البلدات والقرى والمخيمات، وأغلقت مداخل عدد منها بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، كما أخلت منازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت التقارير أن القوات داهمت منازل فلسطينيين واعتقلت عشرات منهم، وحولتهم إلى التحقيق الميداني، فيما لم يُعرف بعد العدد الإجمالي للمعتقلين.

وذكرت أن عدة اقتحامات طالت مدينة الخليل جنوبي الضفة وعدداً من بلداتها، أبرزها السموع وبيت أمر وإذنا، إضافة إلى اقتحام بلدتي بيت فجار وتقوع في محافظة بيت لحم.

وفي شمالي الضفة، نفذ الجيش اقتحامات في بلدتي بديا ومسحة بمحافظة سلفيت، ومدينة قلقيلية، إلى جانب بلدة باقة الشرقية بمحافظة طولكرم، ومدينة طوباس وبلدات عقابا وطمون والتياسير في المحافظة ذاتها.

وفي محافظة نابلس، اقتحم الجيش الحي الشرقي من المدينة، وبلدات اللبن الشرقية وروجيب وتل وعصيرة الشمالية وطلوزة وتلفيت وكفر قليل. كما اقتحمت القوات بلدات بيت قاد ويعبد وبرطعة وعانين وعرابة والعرقة وفقوعة وزبوبا وجلبون في محافظة جنين. ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات أخرى في بلدات بمحافظتي رام الله والبيرة.

وبينت المصادر أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل المنازل، وعبثت بمحتويات عدد من بيوت الأسرى المحررين، وسط انتشار عسكري مكثف في الشوارع والأحياء.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية 165 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: إن السلطات الإسرائيلية صعّدت حملات الاعتقال على خلفية ما تدّعيه بـ«التحريض»، في إطار سياسة قمعية منظمة تستهدف من يعبّر عن رأيه حول مجريات الحرب، موضحاً أن القوات الإسرائيلية تعمّدت خلال الاقتحامات توزيع منشورات تتضمن تهديدات بالاعتقال لكل من يبدي أي موقف مرتبط بالحرب.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة بدءاً من أكتوبر 2023، بما يشمل عمليات قتل واعتقال وتهجير وتوسّع استيطاني.