الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: النظام الإيراني يبرر زواله بالاعتداء على جيرانه

تصاعد الدخان عقب غارة جوية على طهران (أ ف ب)
5 مارس 2026 03:56

بروكسل (الاتحاد)

قالت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الحكومة الإيرانية تبرر زوالها بشن اعتداءات عشوائية على جيرانها.
وأضافت للصحفيين: «تكمن استراتيجية إيران في زرع الفوضى وإثارة الفتنة في المنطقة».
 وفي وقت سابق، قالت كالاس، في منشور على منصة «إكس»: «إن الاعتداءات العشوائية التي يشنها النظام الإيراني على جيرانه تنطوي على مخاطر جر المنطقة إلى حرب أوسع نطاقاً».
وشددت على أنه «من الضروري ألا يتوسع نطاق الحرب أكثر من ذلك»، معتبرة أن «هناك قرارات يتعين على النظام الإيراني اتخاذها».

